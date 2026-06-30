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Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Regiao Geografica Intermediaria do Rio de Janeiro, Brésil

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Rio de Janeiro
17
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro
17
17 propriétés total trouvé
Duplex 3 chambres dans Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Duplex 3 chambres
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 345 m²
Superbe duplex rénové de 345 m2 avec terrasse, jacuzzi et 3 suites - Barra Situé à Barra da…
$770,861
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Duplex 4 chambres dans Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Duplex 4 chambres
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Chambres 4
Surface 254 m²
Duplex à vendre avec piscine privée à Copacabana - Posto 6 - 4 chambres Découvrez ce magnif…
$576,219
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Duplex 4 chambres dans Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Duplex 4 chambres
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 625 m²
Penthouse Triplex à vendre - Vue Lagoa à Ipanema - 4 chambres - 625 m2 Découvrez ce magnifi…
$3,01M
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Duplex 3 chambres dans Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Duplex 3 chambres
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Chambres 3
Nombre de salles de bains 5
Surface 412 m²
Projet duplex en front de mer à vendre - Ipanema - 3 chambres - Projet VIE Balassiano Possi…
$8,91M
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Duplex 4 chambres dans Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Duplex 4 chambres
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Chambres 4
Surface 263 m²
Duplex penthouse face à la mer à vendre - Av. Atlântica, Posto 5 - Copacabana - 4 chambres …
$1,73M
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Duplex 3 chambres dans Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Duplex 3 chambres
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 392 m²
Penthouse duplex spacieux à Gávea à rénover - 3 chambres Ce penthouse duplex spacieux, avec…
$1,35M
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TekceTekce
Duplex 3 chambres dans Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Duplex 3 chambres
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
120 m2 duplex à vendre à Copacabana - 3 chambres Découvrez ce magnifique penthouse duplex d…
$346,888
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Duplex 5 chambres dans Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Duplex 5 chambres
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 415 m²
Magnifique Triplex avec piscine à vendre à Lagoa - 5 chambres Découvrez ce splendide pentho…
$2,09M
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Duplex 2 chambres dans Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Duplex 2 chambres
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 139 m²
INVESTISSEUR SPÉCIAL: Appartement haut de gamme à vendre à Ipanema, Arc Ipanema, développé …
$888,951
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Duplex 1 chambre dans Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Duplex 1 chambre
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Chambres 1
Surface 86 m²
OUI Ipanema est un magnifique complexe de 39 appartements au cœur du quartier d'Ipanema. A s…
$540,045
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Duplex 3 chambres dans Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Duplex 3 chambres
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
Duplex avec terrasses à vendre à Copacabana - Posto 4 - 3 chambres Découvrez ce charmant du…
$230,295
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Duplex 1 chambre dans Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Duplex 1 chambre
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 129 m²
RIO Signature Residence & SPA est un magnifique complexe de 31 appartements au cœur du quart…
$1,56M
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Duplex 3 chambres dans Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Duplex 3 chambres
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 175 m²
175 m2 duplex avec piscine à vendre - Lagoa - 3 chambres Découvrez ce superbe duplex, entiè…
$664,868
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Duplex 1 chambre dans Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Duplex 1 chambre
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 85 m²
OUI Ipanema est un magnifique complexe de 39 appartements au cœur du quartier d'Ipanema. A s…
$553,400
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Duplex 1 chambre dans Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Duplex 1 chambre
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Chambres 1
Surface 80 m²
OUI Ipanema est un magnifique complexe de 39 appartements au cœur du quartier d'Ipanema. A s…
$513,549
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Duplex 4 chambres dans Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Duplex 4 chambres
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 143 m²
Duplex rénové et moderne au coeur de Leblon - 4 suites Découvrez ce superbe penthouse duple…
$1,13M
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Duplex 4 chambres dans Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Duplex 4 chambres
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 280 m²
Incroyable Duplex avec vue sur la mer à vendre à Copacabana - 4 chambres Découvrez ce sompt…
$1,31M
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Caractéristiques des propriétés en Regiao Geografica Intermediaria do Rio de Janeiro, Brésil

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