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Appartements avec jardin à vendre en Regiao Geografica Intermediaria do Rio de Janeiro, Brésil

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Rio de Janeiro
169
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro
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1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Studio 1 chambre
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 41 m²
Sol 3/9
Un studio avec un revenu garanti de 41,3 mètres carrés dans un nouveau complexe à Rio de Jan…
$169,585
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Types de propriétés en Regiao Geografica Intermediaria do Rio de Janeiro

penthouses
1 BHK
2 BHK
3 BHK
4 BHK

Caractéristiques des propriétés en Regiao Geografica Intermediaria do Rio de Janeiro, Brésil

avec Terrasse
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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