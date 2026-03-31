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Villas à vendre en Regiao Geografica Intermediaria de Sao Paulo, Brésil

1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Regiao Imediata de Sao Paulo, Brésil
Villa 4 chambres
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brésil
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 390 m²
Sol 3/1
Vivez le meilleur de São Paulo dans cette superbe villa de 3 étages à Vila Ipojuca, un quart…
$489,041
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
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Caractéristiques des propriétés en Regiao Geografica Intermediaria de Sao Paulo, Brésil

Bon marché
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