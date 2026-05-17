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1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Regiao Imediata de Sao Paulo, Brésil
Studio 1 chambre
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brésil
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
Sol 3/27
Nous offrons des appartements de studios à 2+1 déjà dans un complexe prêt à vivre et à louer…
$110,000
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Types de propriétés en Regiao Geografica Intermediaria de Sao Paulo

1 BHK

Caractéristiques des propriétés en Regiao Geografica Intermediaria de Sao Paulo, Brésil

avec Jardin
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Bon marché
Luxe
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