Loyer mensuel de villas en Regiao Geografica Intermediaria de Salvador, Brésil

HOUSE FOR RENT dans Sitio do Conde, Brésil
HOUSE FOR RENT
Sitio do Conde, Brésil
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 207 m²
Nombre d'étages 1
FOR RENT: A house in Sítio do Conde, north coast of Bahia (180 km from Salvador Internationa…
$413
par mois
English, Portugues
