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Piscine Studios à vendre en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil

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1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Studio 1 chambre
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 41 m²
Sol 3/9
Un studio avec un revenu garanti de 41,3 mètres carrés dans un nouveau complexe à Rio de Jan…
$169,585
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Caractéristiques des propriétés en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil

avec Jardin
avec Terrasse
Bon marché
Luxe
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