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Hôtels à vendre en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil

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propriété commerciale
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2 propriétés total trouvé
Hôtel 993 m² dans Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Hôtel 993 m²
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Chambres 44
Nombre de salles de bains 44
Surface 993 m²
Nombre d'étages 4
Hôtel de 44 chambres à vendre, 1000 m2 - Copacabana Découvrez cet hôtel de luxe situé sur l…
$1,93M
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Hôtel 74 m² dans Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Hôtel 74 m²
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 74 m²
Appartement 2 chambres avec vue sur la mer. Disponible à la vente au cœur d'Ipanema. Cet app…
$763,772
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