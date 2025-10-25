Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Bâtiments de fabrication en Bosnie-et-Herzégovine

BUSINESS, WASTE MANAGEMENT COMPANY dans Prijedor centar Prijedor centar, Bosnie-et-Herzégovine
BUSINESS, WASTE MANAGEMENT COMPANY
Prijedor centar Prijedor centar, Bosnie-et-Herzégovine
Surface 21 000 m²
PrêtUne société de gestion des déchets respectueuse de l'environnement (emballage en plastiq…
$3,86M
ENERGY DEVELOPMENT PROJECT dans Sanicani, Bosnie-et-Herzégovine
ENERGY DEVELOPMENT PROJECT
Sanicani, Bosnie-et-Herzégovine
Dans le contexte de la pénurie mondiale d'énergie, en particulier de sources d'énergie renou…
Prix ​​sur demande
DEVELOPMENT PROJECT dans Local community Avenija Kralja Tomislava, Bosnie-et-Herzégovine
DEVELOPMENT PROJECT
Local community Avenija Kralja Tomislava, Bosnie-et-Herzégovine
Surface 50 000 m²
Projet de développement.Terrain avec un projet de centrale solaire (photovoltaïque) d'une ca…
Prix ​​sur demande
DEVELOPMENT PROJECT dans Skljucani, Bosnie-et-Herzégovine
DEVELOPMENT PROJECT
Skljucani, Bosnie-et-Herzégovine
Surface 3 500 m²
Nous présentons un projet de développement.Investissement/coinvestissement pour mener à bien…
$14,31M
