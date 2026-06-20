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Bureaux à vendre en Zhlobin District, Bélarus

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propriété commerciale
3
1 propriété total trouvé
Bureau 301 m² dans Jlobine, Bélarus
Bureau 301 m²
Jlobine, Bélarus
Nombre de pièces 14
Surface 301 m²
Sol 3/3
Nous présentons à votre attention un local commercial avec un bon retour dans la partie orie…
$126,281
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