Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Zhlobin District
  4. Commercial

Immobilier commercial en Zhlobin District, Bélarus

;
2 propriétés total trouvé
Boutique 420 m² dans Jlobine, Bélarus
Boutique 420 m²
Jlobine, Bélarus
Nombre de pièces 1
Surface 420 m²
Sol 2/2
Vente de locaux commerciaux (bureau) dans le style architectural classique (salle de décorat…
$140,000
T.V.A.
Laisser une demande
Propriété commerciale 420 m² dans Jlobine, Bélarus
Propriété commerciale 420 m²
Jlobine, Bélarus
Surface 420 m²
Vente de locaux commerciaux (bureau) dans le style architectural classique (salle de décorat…
$140,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller