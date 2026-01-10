Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Jdanovitchy
  4. Location longue durée
  5. Maison

Loyer mensuel de Maisons en Jdanovitchy, Bélarus

1 propriété total trouvé
Maison 5 chambres dans Jdanovitchy, Bélarus
Maison 5 chambres
Jdanovitchy, Bélarus
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 1
Surface 230 m²
Nombre d'étages 2
Pour louer une maison sous MinskPour louer un appartement spacieux d'une superficie totale d…
$1,000
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller