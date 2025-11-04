Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Zelva District
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Zelva District, Bélarus

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans Kryvichy, Bélarus
Appartement 3 chambres
Kryvichy, Bélarus
Nombre de pièces 3
Surface 63 m²
Sol 1/2
Appartement confortable avec rénovation dans une maison en briques ❤️Appartement lumineux et…
$31,300
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Zelva District, Bélarus

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller