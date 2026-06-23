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Loyer mensuel de locaux industriels en Zdanovicki sielski Saviet, Bélarus

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Fabrication 1 308 m² dans Jdanovitchy, Bélarus
Fabrication 1 308 m²
Jdanovitchy, Bélarus
Surface 1 308 m²
Sol 2/3
La salle multifonctionnelle convient à la production S/S Zhdanovichsky, ul Zarechny, 1B …
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