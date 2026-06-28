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Maisons avec terrasse à vendre en Zdanovicki sielski Saviet, Bélarus

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Jdanovitchy
11
1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Tarasava, Bélarus
UP UP
Maison 4 chambres
Tarasava, Bélarus
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 450 m²
Nombre d'étages 2
🏡 Résidence exclusive, à seulement 5 minutes de l'avenue Pobediteley. Le "Miami près de Mins…
$3,30M
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Types de propriétés en Zdanovicki sielski Saviet

chalets
maisons de ville

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Bon marché
Luxe
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