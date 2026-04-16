Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Zaslawie
  4. Location longue durée
  5. Maison

Loyer mensuel de Maisons en Zaslawie, Bélarus

2 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Zaslawie, Bélarus
Maison 4 chambres
Zaslawie, Bélarus
Nombre de pièces 4
Surface 187 m²
Nombre d'étages 2
Maison sur le rivage du lac à Zaslavl! Première côte. A 15 km de Moscou. La maison est const…
$3,500
par mois
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Zaslawie, Bélarus
Maison 4 chambres
Zaslawie, Bélarus
Nombre de pièces 4
Surface 200 m²
Nombre d'étages 2
Maison sur le rivage du lac à Zaslavl! Première côte. A 15 km de Moscou. La maison est const…
$3,200
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller