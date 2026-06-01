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Appartements à vendre en Zapolski sielski Saviet, Bélarus

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Appartement 3 chambres dans Strenki, Bélarus
Appartement 3 chambres
Strenki, Bélarus
Nombre de pièces 3
Surface 65 m²
Sol 2/2
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$11,000
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Caractéristiques des propriétés en Zapolski sielski Saviet, Bélarus

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