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Maisons avec garage à vendre en Vyssokaïe, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Maison dans Vyssokaïe, Bélarus
Maison
Vyssokaïe, Bélarus
Surface 396 m²
Vente d'une maison, g. High, Kamenetsky district, Brest région p.ex., 383 km du niveau MKAD1…
$170,000
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