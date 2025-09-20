Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Voblast de Vitsebsk
  4. Location longue durée
  5. Bureau

Loyer mensuel de des bureaux en Voblast de Vitsebsk, Bélarus

Bureau 711 m² dans Polack, Bélarus
Bureau 711 m²
Polack, Bélarus
Surface 711 m²
Sol 1/2
Un bâtiment administratif de deux étages est loué à Polotsk, dans la rue Nijne-Pokrovskaya 3…
Prix ​​sur demande
