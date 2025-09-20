Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de appartements en Voblast de Vitsebsk, Bélarus

1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Vitebsk, Bélarus
Appartement 1 chambre
Vitebsk, Bélarus
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 37 m²
Sol 2/10
A louer pour un appartement longue durée d'une pièce avec de bonnes réparations, meubles et …
$250
par mois
