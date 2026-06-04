Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Vitebsk District
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Propriété près du lac

Bord du lac Maisons à vendre en Vitebsk District, Bélarus

;
1 propriété total trouvé
Maison dans Zaronava, Bélarus
UP UP
Maison
Zaronava, Bélarus
Nombre d'étages 2
Vendu inachevé à Zaronovo avec accès au lac (100 m) avec une bonne approche du sable dans l'…
$70,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
Русский
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Vitebsk District, Bélarus

avec Garage
avec Jardin
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller