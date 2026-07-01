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Bureaux à vendre en Vileïka, Bélarus

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propriété commerciale
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1 propriété total trouvé
Bureau 49 m² dans Vileïka, Bélarus
Bureau 49 m²
Vileïka, Bélarus
Surface 49 m²
Nombre d'étages 2
Adresse: Région de Minsk, Vileika Stakhanovskaya str., 215/K, V, D, A, F, ESuperficie: 49,2 …
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