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Propriétées résidentielles avec jardin à vendre en Vileyka District, Bélarus

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Vileïka
12
Naracanski sielski Saviet
6
Kryvasielski sielski Saviet
7
Liubanski sielski Saviet
4
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6 propriétés total trouvé
Maison dans Karpavicy, Bélarus
Maison
Karpavicy, Bélarus
Surface 75 m²
A vendre une maison de banlieue confortable 3x-com dans le village pittoresque de Karpovichi…
$15,800
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Maison dans Zascienki, Bélarus
Maison
Zascienki, Bélarus
Surface 76 m²
A vendre une maison en bois dans le quartier de Vilei, Zastenki, située près de l'autoroute …
$14,000
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dans Kryvoje Sialo, Bélarus
Kryvoje Sialo, Bélarus
Surface 56 m²
Confortable moitié d'un immeuble résidentiel dans un endroit pittoresque près du réservoir d…
$15,200
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Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Langues
English, Русский
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AdriastarAdriastar
Maison dans Chaciencycki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Chaciencycki sielski Saviet, Bélarus
Surface 45 m²
Lieu: La maison est située dans le village de Rabtsy (35 km. de la Ring Road de Moscou en di…
$16,500
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Maison dans Liubanski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Liubanski sielski Saviet, Bélarus
Surface 73 m²
Votre rêve de la vie paysanne commence ici ! Nous vous proposons d'acheter une maison très a…
$54,900
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Maison 2 chambres dans Viazyn, Bélarus
Maison 2 chambres
Viazyn, Bélarus
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 104 m²
Nombre d'étages 2
Maison moderne et écologique près du réservoir Vileysky : votre coin pays idéal.Nous vous pr…
$185,000
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GrekodomGrekodom

Types de propriétés en Vileyka District

appartements
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Caractéristiques des propriétés en Vileyka District, Bélarus

avec Garage
avec Terrasse
Bon marché
Luxe
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