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Chalets à vendre en Vietrynski sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Chalet dans Vietrynski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Vietrynski sielski Saviet, Bélarus
Surface 168 m²
Notre installation est située sur la rive d'un réservoir unique. Lac Navletskoe est célèbre …
$195,000
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Caractéristiques des propriétés en Vietrynski sielski Saviet, Bélarus

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