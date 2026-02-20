Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Bâtiments de fabrication en Vietka District, Bélarus

1 propriété total trouvé
Fabrication 387 m² dans Vietka, Bélarus
Fabrication 387 m²
Vietka, Bélarus
Surface 387 m²
Sol 1/1
Numéro du contrat avec l'agence 16/1 à partir de 2026-02-05
$70,000
