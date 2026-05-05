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Maisons avec jardin à vendre en Vierabjevicki sielski Saviet, Bélarus

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2 propriétés total trouvé
Maison dans Vierabjevicki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Vierabjevicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 65 m²
En vente une maison d'habitation à l'adresse Polberg, 18 (district de Novogrudok). La maison…
$11,851
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Maison dans Vierabjevicki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Vierabjevicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 65 m²
En vente une maison d'habitation à l'adresse Polberg, 18 (district de Novogrudok). La maison…
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Caractéristiques des propriétés en Vierabjevicki sielski Saviet, Bélarus

Bon marché
Luxe
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