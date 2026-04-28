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Maisons à vendre en Vietka, Bélarus

1 propriété total trouvé
Maison dans Vietka, Bélarus
Maison
Vietka, Bélarus
Surface 37 m²
A vendre une maison confortable dans la ville de Vetka. Pas de commission pour l'acheteur ! …
$18,000
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