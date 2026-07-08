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Propriétées résidentielles avec jardin à vendre en Valozhyn District, Bélarus

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Rakauski sielski Saviet
48
Piarsajski sielski Saviet
8
Valozynski sielski Saviet
9
Ivianiecki sielski Saviet
5
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14 propriétés total trouvé
Maison dans Rakauski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Rakauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 98 m²
A vendre un gîte confortable de 3 niveaux dans une forêt de pins. CT "Mostovik", district Vo…
$70,811
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Chalet dans Piarsajski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Piarsajski sielski Saviet, Bélarus
Surface 128 m²
A vendre chalet à 37 km de Minsk avec commodités de la ville, asphalte à la maison, allées s…
$75,000
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Maison dans Rakauski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Rakauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 53 m²
À seulement 40 km de la Ring Road de Moscou est vendu dacha 3 niveaux dans / t Dubrava-Mapid…
$13,209
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Value OneValue One
Maison dans Ivianiecki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Ivianiecki sielski Saviet, Bélarus
Surface 52 m²
A vendre une maison neuve de Brus 240 mm dans la pittoresque ville de Boyarshchyna. La maiso…
$16,873
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Maison dans Rakauski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Rakauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 60 m²
Le gîte en S/T "Istok-Svyaz" est un endroit pittoresque pour se reposer avec toute la famill…
$16,632
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Maison dans Ivianiecki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Ivianiecki sielski Saviet, Bélarus
Surface 89 m²
Maison de jardin confortable à vendre à ST "Kupalinka-1981"! Direction Molodechno, 32 km de …
$27,548
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TekceTekce
dans Valozynski sielski Saviet, Bélarus
Valozynski sielski Saviet, Bélarus
Surface 73 m²
Demi-maison avec des réparations, des meubles et un terrain confortable ❤️Maison spacieuse a…
$36,200
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Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Langues
English, Русский
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Maison dans Rakauski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Rakauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 133 m²
Maison à vendre à ST "Magistral-Gas" - avec réparation, bain et terrain de rêve!Idéal pour s…
$121,900
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Maison dans Rakaw, Bélarus
Maison
Rakaw, Bélarus
Surface 164 m²
Capitale rénovée en ag. Rakov, 29 km de Minsk Adresse: Volozhensky R-N, ah. Rakov, st. solai…
$99,000
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Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
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Maison dans Rakauski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Rakauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 84 m²
A vendre un gîte confortable à 38 km de la Ring Road de Moscou dans le village "Krinitsa-Hea…
$26,860
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Maison dans Rakauski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Rakauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 179 m²
A vendre chalet à ST "Shoe-ray" avec un terrain lisse et bien groomé.Vidéo sur demande.Régio…
$73,252
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Maison dans Rakauski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Rakauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 113 m²
A vendre une maison de campagne confortable dans le jardin partenariat ST "Tulpan", maison 2…
$20,000
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Maison dans Valojyn, Bélarus
Maison
Valojyn, Bélarus
Surface 82 m²
Maison en bois, 82,3 m2 à Volozhin ❤️ Maison de plain-pied confortable de 82,3 m2 avec trois…
$22,900
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Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
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Maison dans Rakauski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Rakauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 58 m²
A vendre est une maison de jardin de 2 étages avec un terrain dans le S/T "Builder-59", non …
$13,206
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