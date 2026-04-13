Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Uzda District
  4. Location longue durée
  5. Entrepôt

Loyer mensuel de entrepôts en Uzda District, Bélarus

Entrepôt Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Entrepôt 100 m² dans Dziescanski sielski Saviet, Bélarus
Entrepôt 100 m²
Dziescanski sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 4
Surface 100 m²
Sol 1/1
Locaux loués de 100m2 à 800m2.Les locaux peuvent être utilisés pour la production, l'entrepô…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller