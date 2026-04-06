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Loyer mensuel de locaux industriels en Uzda District, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Fabrication 70 m² dans Dziescanski sielski Saviet, Bélarus
Fabrication 70 m²
Dziescanski sielski Saviet, Bélarus
Surface 70 m²
Nombre d'étages 1
Les locaux de 70m2, 100m2 et 320m2 sont loués dans un bâtiment de production de briques à Mi…
$140
par mois
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