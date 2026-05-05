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Propriétées résidentielles avec jardin à vendre en Uzda District, Bélarus

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Dziescanski sielski Saviet
28
Azierski sielski Saviet
17
Ouzda
13
Uzdzienski sielski Saviet
7
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18 propriétés total trouvé
Maison dans Azierski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Azierski sielski Saviet, Bélarus
Surface 165 m²
Parcelle de fées sur la rue de fées Maison résidentielle à vendre à d. Basmanovka Le terrai…
$198,000
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Maison dans Dziescanski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Dziescanski sielski Saviet, Bélarus
Surface 369 m²
A vendre une maison de rêve confortable et confortable au bord de l'eau! 30 km de MKAD (dire…
$230,000
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Maison dans Azierski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Azierski sielski Saviet, Bélarus
Surface 45 m²
A vendre une maison à 15 minutes en voiture de Minsk au prix d'un appartement d'une pièce. L…
$77,900
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AdriastarAdriastar
Maison dans Azierski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Azierski sielski Saviet, Bélarus
Surface 55 m²
Maison à vendre dans le village de Sorokovshchyna, région de Minsk, district d'Uzden, distri…
$33,400
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Maison dans Dziescanski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Dziescanski sielski Saviet, Bélarus
Surface 387 m²
Vendu à 40 km de la Ring Road de Moscou, Slutsk direction Minsk région, district d'Uzden, De…
$145,000
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Maison 5 chambres dans Dziescanski sielski Saviet, Bélarus
Maison 5 chambres
Dziescanski sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 369 m²
Nombre d'étages 3
A comfortable and well-appointed dream home by the water is for sale! 30 km from the Moscow …
$230,000
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Kolasin ValleysKolasin Valleys
Chalet dans Dziescanski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Dziescanski sielski Saviet, Bélarus
Surface 350 m²
A vendre chalet à der. Alekhovka, 44 km du MKAD en direction de Slutsk. Le terrain de 25 acr…
$79,000
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Maison dans Dziescanski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Dziescanski sielski Saviet, Bélarus
Surface 50 m²
A vendre dacha à ST "Science-Plus" à 40 km de la Ring Road de Moscou, direction Slutsk, dist…
$13,500
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Maison dans Uzdzienski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Uzdzienski sielski Saviet, Bélarus
Surface 114 m²
Agrostead avec 3 maisons sur un terrain de 12,8 acres dans un endroit pittoresque avec des m…
$71,500
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Maison dans Dziescanski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Dziescanski sielski Saviet, Bélarus
Surface 59 m²
A vendre un terrain avec une maison de jardin dans le village "Contact" dans le district d'U…
$9,500
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Maison dans Dziescanski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Dziescanski sielski Saviet, Bélarus
Surface 120 m²
A vendre un gîte confortable à 35 km de la Ring Road de Moscou dans le quartier d'Uzden dans…
$12,000
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Maison dans Azierski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Azierski sielski Saviet, Bélarus
Surface 53 m²
A D. Mäkota en vente inachevée structure préservée.Vidéo sur demande.Fondation Pile.Murs de …
$29,599
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Maison dans Dziescanski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Dziescanski sielski Saviet, Bélarus
Surface 61 m²
A vendre Gîte de 2 étages dans le / t "Tourist-Uzda", Conseil du village Deschensky, quartie…
$13,500
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Maison dans Azierski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Azierski sielski Saviet, Bélarus
Surface 56 m²
A vendre une maison d'habitation pour vivre toute l'année à 25 km du Ring Road de Moscou dan…
$85,000
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Maison dans Dziescanski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Dziescanski sielski Saviet, Bélarus
Surface 65 m²
Un endroit unique pour le repos, l'air frais, les randonnées forestières et le silence! ❤️Te…
$6,500
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Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
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English, Русский
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Maison dans Uzdzienski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Uzdzienski sielski Saviet, Bélarus
Surface 60 m²
A vendre une bonne maison dans le village de Zabolotye, région de Minsk, district d'Uzden, d…
$34,000
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dans Ouzda, Bélarus
Ouzda, Bélarus
Surface 70 m²
Excellente offre pour ceux qui recherchent un appartement avec leur propre terrain, garage, …
$31,150
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Maison dans Karaliova, Bélarus
Maison
Karaliova, Bélarus
Surface 80 m²
Prêt à emménager dans une maison près de Minsk ! ❤️Prêt pour une maison d'occupation dans le…
$64,900
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