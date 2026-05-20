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Maisons avec jardin à vendre en Urechcha, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Maison dans Urechcha, Bélarus
Maison
Urechcha, Bélarus
Surface 77 m²
Maison résidentielle spacieuse à vendre en 1970 à Ureche. Matériel mural: bloc de cylindre; …
$27,500
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