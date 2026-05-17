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Maisons avec garage à vendre en Uchvalski sielski Saviet, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Maison dans Uchvalski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Uchvalski sielski Saviet, Bélarus
Surface 54 m²
Vente d'une maison d'habitation pour toute l'année vivant dans le village de Gumna. La maiso…
$25,000
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Caractéristiques des propriétés en Uchvalski sielski Saviet, Bélarus

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