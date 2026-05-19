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Propriétées résidentielles avec jardin à vendre en Tracciakouski sielski Saviet, Bélarus

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maisons
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1 propriété total trouvé
dans Tracciakouski sielski Saviet, Bélarus
Tracciakouski sielski Saviet, Bélarus
Surface 95 m²
Moins de 1 km à g. Lida à Ostrovlya, près de l'eau centrale, gazoduc et asphalte (20 mètres)…
$29,000
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Caractéristiques des propriétés en Tracciakouski sielski Saviet, Bélarus

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