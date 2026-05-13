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Bâtiments de fabrication en Tamasouski sielski Saviet, Bélarus

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Fabrication 909 m² dans Tamasouka, Bélarus
Fabrication 909 m²
Tamasouka, Bélarus
Surface 909 m²
Le bâtiment de production appartient à Tomashovka, district de Brest avec une superficie tot…
$300,000
T.V.A.
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