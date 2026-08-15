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Maisons Piscine à vendre en Svislac, Bélarus

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chalets
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1 propriété total trouvé
Maison dans Svislac, Bélarus
Maison
Svislac, Bélarus
Surface 188 m²
Maison de trois niveaux 188 m2 avec 5 pièces et un terrain de 13 acres ❤️Spacieuse maison fa…
$222,513
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