Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Svislach District
  4. Commercial

Immobilier commercial en Svislach District, Bélarus

1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 384 m² dans Niazbodzicki sielski Saviet, Bélarus
Propriété commerciale 384 m²
Niazbodzicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 384 m²
Nombre d'étages 2
Manoir confortable avec un bain dans la forêt sur la rive du lac 80 km. de Grodno.Emplacemen…
$290,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller