  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Svietlahorsk District
  4. Commercial
  5. Fabrication

Bâtiments de fabrication en Svietlahorsk District, Bélarus

1 propriété total trouvé
Fabrication 690 m² dans Svietlahorsk, Bélarus
Fabrication 690 m²
Svietlahorsk, Bélarus
Surface 690 m²
Nombre d'étages 2
$92,500
