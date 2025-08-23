Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Stowbtsy
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Jardin

Maisons avec jardin à vendre en Stowbtsy, Bélarus

1 propriété total trouvé
Maison dans Stowbtsy, Bélarus
Maison
Stowbtsy, Bélarus
Surface 87 m²
A vendre est une maison résidentielle avec un terrain spacieux à Stolbtsy (65 km dans la dir…
$39,900
