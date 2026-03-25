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Appartements à vendre en Stowbtsy, Bélarus

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Appartement 2 chambres dans Stowbtsy, Bélarus
Appartement 2 chambres
Stowbtsy, Bélarus
Nombre de pièces 2
Surface 42 m²
Sol 5/5
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$53,000
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