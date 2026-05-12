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Appartements avec garage à vendre en Staryya Darohi District, Bélarus

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Staryïa Darohi
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Appartement 4 chambres dans Staryïa Darohi, Bélarus
Appartement 4 chambres
Staryïa Darohi, Bélarus
Nombre de pièces 4
Surface 73 m²
Sol 1/1
Appartement à vendre dans un immeuble résidentiel à deux appartements bloqué dans Old Roads.…
$14,000
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Caractéristiques des propriétés en Staryya Darohi District, Bélarus

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