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Chalets avec garage à vendre en Stankauski sielski Saviet, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Chalet dans Stankauski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Stankauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 71 m²
A vendre une maison de campagne confortable dans le bâtiment du chalet de Bagritsovschyna, r…
$69,050
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Caractéristiques des propriétés en Stankauski sielski Saviet, Bélarus

avec Jardin
Bon marché
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