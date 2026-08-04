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Maisons avec jardin à vendre en Stanislavouski sielski Saviet, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Chalet dans Stanislavouski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Stanislavouski sielski Saviet, Bélarus
Surface 154 m²
Le terrain est de 25 acres dans PNV, il est possible de prendre un terrain à proximité pour …
$70,000
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Caractéristiques des propriétés en Stanislavouski sielski Saviet, Bélarus

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