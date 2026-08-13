Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Sorahski sielski Saviet
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Jardin

Maisons avec jardin à vendre en Sorahski sielski Saviet, Bélarus

;
1 propriété total trouvé
Maison dans Sorahi, Bélarus
Maison
Sorahi, Bélarus
Surface 50 m²
Maison de campagne avec un terrain de 32,6 acres et toutes commodités ❤️ Maison en rondins c…
$40,590
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Sorahski sielski Saviet, Bélarus

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller