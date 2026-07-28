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Propriétées résidentielles avec jardin à vendre en Smilavicki sielski Saviet, Bélarus

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Smilavitchy
5
3 propriétés total trouvé
dans Smilavitchy, Bélarus
Smilavitchy, Bélarus
Surface 70 m²
A vendre la moitié de la maison à Smilivichi, direction Mogilev. Actuellement, la maison est…
$23,058
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Chalet dans Smilavicki sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Smilavicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 339 m²
Chalet moderne 2001 avec un terrain de 28 acres ❤️ Spacieux chalet de deux niveaux pour 6 pi…
$188,787
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Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
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Maison dans Smilavitchy, Bélarus
Maison
Smilavitchy, Bélarus
Surface 62 m²
Une maison en bois est à vendre à GP. Smilovichi, direction Mogilev, à 23 km du MKAD.Votre p…
$35,037
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