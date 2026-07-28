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Chalets avec garage à vendre en Smilavicki sielski Saviet, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Chalet dans Smilavicki sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Smilavicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 339 m²
Chalet moderne 2001 avec un terrain de 28 acres ❤️ Spacieux chalet de deux niveaux pour 6 pi…
$188,787
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Caractéristiques des propriétés en Smilavicki sielski Saviet, Bélarus

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