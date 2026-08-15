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Propriétées résidentielles avec jardin à vendre en Smilavitchy, Bélarus

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maisons
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2 propriétés total trouvé
Maison dans Smilavitchy, Bélarus
Maison
Smilavitchy, Bélarus
Surface 62 m²
Une maison en bois est à vendre à GP. Smilovichi, direction Mogilev, à 23 km du MKAD.Votre p…
$33,927
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dans Smilavitchy, Bélarus
Smilavitchy, Bélarus
Surface 70 m²
A vendre la moitié de la maison à Smilivichi, direction Mogilev. Actuellement, la maison est…
$22,328
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