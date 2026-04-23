Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Smarhon
  4. Commercial
  5. Bureau

Bureaux à vendre en Smarhon, Bélarus

1 propriété total trouvé
Bureau 380 m² dans Smarhon, Bélarus
Bureau 380 m²
Smarhon, Bélarus
Surface 380 m²
Vente du bâtiment 380 m2 à Smorgon, Balysh str. d.8 Centre-ville. Le bâtiment est de 2 étag…
$197,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller