Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Smalyavichy District
  4. Location longue durée
  5. Boutique

Loyer mensuel de magasins en Smalyavichy District, Bélarus

;
Boutique Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Boutique 500 m² dans Drackauski sielski Saviet, Bélarus
Boutique 500 m²
Drackauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 500 m²
Sol 1/8
Nous louons une chambre pour un concessionnaire automobile ! Vous cherchez une chambre spaci…
$6,000
par mois
Laisser une demande
Boutique 2 000 m² dans Drackauski sielski Saviet, Bélarus
Boutique 2 000 m²
Drackauski sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 64
Surface 2 000 m²
Sol 1/2
Lien vers Tik Examen des déchets Nous apportons à votre attention une offre unique pour votr…
$10,000
par mois
T.V.A.
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller