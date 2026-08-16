Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Smalyavichy District
  4. Location longue durée
  5. Maison

Loyer mensuel de Maisons en Smalyavichy District, Bélarus

;
1 propriété total trouvé
Maison 6 chambres dans Ozyaritska Slabadski rural council, Bélarus
Maison 6 chambres
Ozyaritska Slabadski rural council, Bélarus
Nombre de pièces 6
Surface 360 m²
Nombre d'étages 2
Le chalet à Baguta est à louer. Direction Logoi, distance de MKAD: 17 km. La superficie to…
$3,000
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller