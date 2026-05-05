Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Sloutsk
  4. Résidentiel
  5. Garage

Propriétées résidentielles avec garage à vendre en Sloutsk, Bélarus

;
appartements
31
maisons
13
9 propriétés total trouvé
Maison dans Sloutsk, Bélarus
Maison
Sloutsk, Bélarus
Surface 70 m²
Maison spacieuse en bois avec quatre chambres et cuisine d'été ❤️Maison en bois de 70,4 m2 (…
$24,900
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Chalet dans Sloutsk, Bélarus
Chalet
Sloutsk, Bélarus
Surface 206 m²
A vendre chalet de 2 étages à Slutsk avec une bonne réparation cosmétique. Superficie totale…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison dans Sloutsk, Bélarus
Maison
Sloutsk, Bélarus
Surface 75 m²
Une maison confortable à vendre à Slutsk. La maison se compose de 3 salons. Superficie total…
$40,000
Laisser une demande
AdriastarAdriastar
dans Sloutsk, Bélarus
Sloutsk, Bélarus
Surface 29 m²
Poldom dans le centre de Slutsk ❤️ Demi-maisons dans le centre-ville: 29,3 m2, résidentiel -…
$16,300
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Maison dans Sloutsk, Bélarus
Maison
Sloutsk, Bélarus
Surface 72 m²
A vendre une maison confortable au coeur de Slutsk. ❤️ Une maison confortable avec de bonnes…
$58,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Maison dans Sloutsk, Bélarus
Maison
Sloutsk, Bélarus
Surface 72 m²
Maison 71,9 m2 dans un quartier calme de Slutsk ❤️ Maison spacieuse de 71,9 m2 dans un quart…
$41,500
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Melrose VillasMelrose Villas
Chalet dans Sloutsk, Bélarus
Chalet
Sloutsk, Bélarus
Surface 140 m²
Spacieuse maison en briques avec toutes les communications ❤️ A vendre chalet de 2 étages da…
$97,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Maison dans Sloutsk, Bélarus
Maison
Sloutsk, Bélarus
Surface 113 m²
Maison résidentielle avec garage et jardin à Slutsk ❤️ Un grand immeuble résidentiel à Sluts…
$53,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Maison dans Sloutsk, Bélarus
Maison
Sloutsk, Bélarus
Surface 77 m²
Maison à vendre avec toutes les commodités à l'adresse: Slutsk, Vecherkevich str. La maison …
$42,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller